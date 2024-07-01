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        TCG Karataş Gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı

        TCG Karataş Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:55
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        TCG Karataş Gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı
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        TCG Karataş Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

        İskenderun Deniz Üs Komutanlığına bağlı TCG Karataş Gemisi, İskenderun iskelesine yanaştı.

        Buraya demirlenen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından gemiyle ilgili bilgi verildi.

        Gemiyi gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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