TCG Karataş Gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı

Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından gemiyle ilgili bilgi verildi.

TCG Karataş Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

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