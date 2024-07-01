İskenderun'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" kutlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törende, İskenderun Bölge Liman Başkan Yardımcısı Yunus Kanat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kanat, yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlığının sağlanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Kanat, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde gördüğümüz, yaşadığımız, uyguladığımız tüm denizcilik faaliyetlerinin, tüm denizlerimizin, bu alanda eğitim veren tüm okullarımızın bu seviyelere gelmesinde ve mavi vatanda söz sahibi olmamız elbette Kabotaj Kanunu sayesinde olmuştur."