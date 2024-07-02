Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sitede görevli itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde kısmi hasar oluştu.
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