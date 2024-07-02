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        Depremzede Elif Çağla Kaplankıran, LGS sınavından tam puan aldı

        Depremlerden etkilenen Hatay'da yaşayan Elif Çağla Kaplankıran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:00
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        Depremzede Elif Çağla Kaplankıran, LGS sınavından tam puan aldı
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da yaşayan Elif Çağla Kaplankıran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evleri hasar alan Kaplankıran, afette bazı akrabalarını ve arkadaşlarını kaybetti.

        Depremlerin ardından ailesiyle Hatay'ın Dörtyol ilçesine taşınan Kaplankıran, eğitimine Dörtyol Ortaokulu'nda devam etti.

        Zor bir süreç geçiren Kaplankıran, öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle hazırlandığı LGS kapsamındaki merkezi sınavdan tam puan almayı başardı.

        Elif Çağla Kaplankıran, AA muhabirine, deprem gibi büyük bir olumsuzluğu yaşamasına rağmen, öğretmenlerinin desteğiyle LGS sınavından 500 puan aldığını söyledi.

        Öğretmenlerine teşekkür eden Kaplankıran, "Böyle bir başarı elde edebildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Okulumda koçluk sistemi diye bir çalışma uygulanıyordu. Bizlerin soruları ve motivasyonumuzla ilgileniyor, bize yol gösteriyorlardı. Ben de bu sistemden yararlanarak başarıya ulaştım." diye konuştu.

        Kaplankıran, İstanbul Erkek Lisesi'ni istediğini anlatarak, "Daha sonrasında güzel bir üniversitede eğitim alarak, yazılım mühendisi olup ülkeme hizmet etmek istiyorum." dedi.

        Baba Osman Kaplankıran da zor süreçlere rağmen ders çalışmayı bırakmayan kızının başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Anne İlknur Kaplankıran, kızının başarısıyla mutlu olduğunu belirtti.

        Okul müdürü Fatih Karahan da öğrencileri Elif Çağla Kaplankıran'ı başarısından dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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