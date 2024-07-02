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        Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:11
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        Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç, yaralandı.

        Özerli Mahallesi'nde yaşayan Ali Burak Soylu (18), dün akşam saatlerinde markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpekten kaçarken düşerek vücudunun değişik yerlerinden yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

        Tedavisinin ardından evine getirilen Ali Burak Soylu, AA muhabirine, markete giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

        Köpekten korktuğunu ve her geçtiğinde tedirgin olduğunu anlatan Soylu, "Markete giderden bir köpek bana doğru saldırdı. Ayağımı tutmaya çalıştı. Biraz yerde sürükledim." dedi.

        Soylu, sahipsiz köpeklerin toplanmasını istediğini dile getirdi.

        - Gencin annesi de köpeklerin toplatılmasını istedi

        Anne Hacer Soylu (43) da mahalledeki sahipsiz köpeklerden rahatsız olduklarını ifade etti.

        Köpek sorununun çözülmesini istediğini belirten Hacer Soylu, "Yaşadığımız sitenin etrafında çok köpek var. Onların toplanmasını, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Beni bile kovalıyorlar. Ayağımızdan kapabilir, ısırabilir, başımıza her şey gelebilir. Sitenin çocukları korkuyor. Bu yüzden köpeklerin toplanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

        Mahalle sakini Gülsüm Arıcan (58) da köpeklerin daha önce torunlarına saldırdığını, bu nedenle mahallede rahat dolaşamadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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