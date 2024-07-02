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        Yazdıkları mektuplar milli futbolcularca paylaşılan çocuklar duygularını anlattı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yazdıkları mektupların Milli Takım'daki futbolcular tarafından paylaşılması depremzede öğrencileri mutlu etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:18 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:18
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        Yazdıkları mektuplar milli futbolcularca paylaşılan çocuklar duygularını anlattı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yazdıkları mektupların Milli Takım'daki futbolcular tarafından paylaşılması depremzede öğrencileri mutlu etti.

        Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda eğitim gören 35 öğrenci, Milli Takım sponsorlarından Damat Tween firmasının "Minik yüreklerden bizim çocuklara mektup" projesi kapsamında futbolculara mektup yazdı.

        Milli Takım'daki bazı futbolcular, depremzede öğrencilerin hazırladıkları mektupları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

        Depremzede öğrencilerden Fatma Zeynep Vergili, projeyle sayesinde sevdikleri futbolculara ulaştıklarını söyledi.

        Milli futbolculardan İrfan Can Kahveci'yi hayranlıkla takip ettiğini anlatan Vergili, "Öğretmenimiz bize bu projeyi söylediğinde çok mutlu olduk. Maçları da takip ediyoruz. Mektubun onlara ulaşacağını düşünmüyordum. Bugün de İrfan abi paylaşım yapmış, gördük çok mutlu olduk. Gerçekten çok sevindim. Bugünkü maçta başarılar diliyorum. İrfan abi de inşallah iyileşir." dedi.

        Öğrencilerden Aybüke Edik de mektupları heyecan içerisinde hazırladıklarını kaydetti.

        Mektubun ulaşmasıyla birlikte daha çok mutlu olduklarını aktaran Edik, "Kerem Aktürkoğlu abimi çok seviyorum. Notumun ona ulaşacağını düşünmüyordum. Çok heyecanlıydım. Bugünkü maçta kazanacaklarını umuyorum, inşallah kazanırız." diye konuştu.

        Öğrencilerden Batuhan Aş, çok sevdiği milli futbolcu Salih Özcan'a mektubun ulaşmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu sınıf öğretmeni Ahmet Vergili, futbolcuların mektupları paylaşmasıyla birlikte öğrencilerin tarifsiz mutluluk yaşadıklarını söyledi.

        Öğrencilerin özellikle sevdikleri futbolculara içtenlikle destek notu yazdıklarını anlatan Vergili, şöyle sürdürdü:

        "Milli Takımımızı, gönderdiğimiz pozitif mesajlarla çok daha iyi futbol oynayıp, bizi zafere ulaştıracaklar. Bu projede yer almak, benim için gurur verici. Herkes bu heyecanı paylaştı bizimle. Umarım, minik yürekli çocuklarımın bugünkü mektupları, canı gönülden çizdiği resimler, futbolcularımıza pozitif etkide bulunur ve bugün maçı kazanırız. Bu sosyal medyadan geri dönüşler, emin olun olumlu anlamda çocuklarımın hayatlarında ufak dokunuşlar olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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