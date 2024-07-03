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        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilden ve evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:05
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        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilden ve evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen otomobilden ve evden hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, çalışmaları sonucu Ş.Y'yi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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