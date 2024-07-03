Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen otomobilden ve evden hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilden ve evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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