Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki balıkçı barınağında 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının işbirliğinde, Çevlik Balıkçı Barınağı duvarlarına resim çalışması başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ressamları tarafından yapılan çalışma kapsamında 515 metre uzunluğundaki duvara, Yeşilçam'ın sevilen karakterleri, dünya sinemasından önemli portreler, çizgi film karakterleri ve deniz canlılarının yer aldığı siluetler resmedildi.