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        Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki balıkçı barınağında 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:02
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        Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki balıkçı barınağında 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının işbirliğinde, Çevlik Balıkçı Barınağı duvarlarına resim çalışması başlatıldı.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ressamları tarafından yapılan çalışma kapsamında 515 metre uzunluğundaki duvara, Yeşilçam'ın sevilen karakterleri, dünya sinemasından önemli portreler, çizgi film karakterleri ve deniz canlılarının yer aldığı siluetler resmedildi.

        9 ayda tamamlanan duvar resimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölçülerek Guinness Rekorlar Kitabı'na geçirilmesi için başvuru yapıldı.

        Turizme katkı sağlanması hedeflenen proje kapsamında ziyaretçilere nostaljik temaları ve popüler kültür imajlarıyla eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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