Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çekmece Mahallesi'nde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören 5 katlı binanın çatısında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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