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        Hatay'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:47
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        Hatay'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı.

        Saraykent Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda, bir kedinin başı, yiyecek aradığı sırada çöpe atılmış teneke kutuya sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kedinin boynundaki teneke kutuyu çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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