Hatay'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde başını teneke kutuya sıkıştıran kedi kurtarıldı.
Saraykent Mahallesi'ndeki 100. Yıl Parkı'nda, bir kedinin başı, yiyecek aradığı sırada çöpe atılmış teneke kutuya sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri kedinin boynundaki teneke kutuyu çıkarttı.
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