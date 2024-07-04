Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Valisi Masatlı, Hassa'da yapımında sona yaklaşılan deprem konutlarını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Masatlı, Hassa'da yapımında sona yaklaşılan deprem konutlarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde yapımında sona yaklaşılan 3 bin 878 konutun şantiye alanını ziyaret etti.

        Toplam 4 etaptan oluşan alanda örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Hassa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapımı başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        Ters yola giren kamyon balkonu yıktı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Plajda çakı ve zıpkınla orkinos avı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        İngiltere sandık başında
        İngiltere sandık başında

        Benzer Haberler

        Hatay'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
        Hatay'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
        Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na b...
        Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na b...
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        66 yaşında üniversite bitirdi, diplomasını almaya bisikletiyle gitti
        66 yaşında üniversite bitirdi, diplomasını almaya bisikletiyle gitti
        Yazdıkları mektuplar milli futbolcularca paylaşılan çocuklar duygularını an...
        Yazdıkları mektuplar milli futbolcularca paylaşılan çocuklar duygularını an...