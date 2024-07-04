Hatay Valisi Masatlı, Hassa'da yapımında sona yaklaşılan deprem konutlarını inceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde yapımında sona yaklaşılan 3 bin 878 konutun şantiye alanını ziyaret etti.
Toplam 4 etaptan oluşan alanda örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hassa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kalıcı konut yapımı başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.