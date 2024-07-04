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        Hatay'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:30
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        Hatay'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş'ta bulunan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezinden kente kınalı keklik getirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 kınalı kekliği doğaya bıraktı.

        Çalışmayla, ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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