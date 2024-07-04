Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Ortaokul öğrencisi geliştirdiği yazılımla kask kullanım oranını artırmayı amaçlıyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mete Taş, trafikte kask kullanım oranını arttırmaya yönelik geliştirdiği yazılımla TÜBİTAK yarışmasında ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaokul öğrencisi geliştirdiği yazılımla kask kullanım oranını artırmayı amaçlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mete Taş, trafikte kask kullanım oranını arttırmaya yönelik geliştirdiği yazılımla TÜBİTAK yarışmasında ikincilik elde etti.

        İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Taş, "Kamera Destekli Kask Kontrol Sistemi ile Güvenli Sürüşler Projesi" hazırlayarak TÜBİTAK'ın 2204-B Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı.

        Türkiye finallerine kalan Taş, ikincilik elde ederek geliştirdiği projeyle motosiklet sürücülerinin kask kullanım oranını artırmak istiyor.

        Projesi sayesinde trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Taş, AA muhabirine, hayalinin yazılım mühendisliği olduğunu söyledi.

        Taş, TÜBİTAK'ın yarışmasında ödül alan projesiyle ilgili "Sistemim, motosiklet sürücülerinden kask takanları ve takmayanları tespit ediyor. Eğer kask takmayan sürücüyü görürse, resmini ekrana yansıtıyor ve üzerinde bir sloganla farkındalık oluşturmayı amaçlıyorum." dedi.

        İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ahmet Yelseli ise okulda özel ve yetenekli öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

        Öğrencisinin başarısını tebrik eden Yelseli, "Gerçekten bizler için çok büyük bir onur ve çok büyük bir gurur. Öğrencilerimiz daha çok bilim odaklı çalıştıkları için genelde hedeflerini sorduğumuzda daha çok böyle BAYKAR, ASELSAN ve HAVELSAN gibi yerlerde çalışmak istiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

        Benzer Haberler

        Hatay'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Hatay'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Hatay Valisi Masatlı, Hassa'da yapımında sona yaklaşılan deprem konutlarını...
        Hatay Valisi Masatlı, Hassa'da yapımında sona yaklaşılan deprem konutlarını...
        Hatay'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
        Hatay'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
        Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağır hasarlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na b...
        Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na b...
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı