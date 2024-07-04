Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da yapımı süren Hükümet Konağı'nı inceledi

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yapımı süren hükümet konağı şantiye alanını ziyaret etti.

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