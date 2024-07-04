Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da yapımı süren Hükümet Konağı'nı inceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Samandağ ilçesinde yapımına başlanan Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Samandağ ilçesinde yapımına başlanan Hükümet Konağı'nda incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yapımı süren hükümet konağı şantiye alanını ziyaret etti.
Alanda incelemelerde bulunan Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımına başlanan Samandağ Hükümet Konağı hasar almış ve yeni yerinde inşasına başlanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.