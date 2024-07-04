Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden köy evlerini inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde yapımı devam eden köy evlerinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden köy evlerini inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde yapımı devam eden köy evlerinde inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında Batıayaz ve Eriklikuyu mevkilerindeki 79 köy tipi afet konutunu inceleyen Masatlı, inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Yürüyen merdiven faciası: 3 yaralı
        Bir anda alev aldı
        Bir anda alev aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        The Economist, Biden'ı hedef aldı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        Evlatlıktan reddettiği oğluna 7 kurşun sıktı
        İlklerin adamı Montella!
        İlklerin adamı Montella!
        'Kilit kapanıyor'
        'Kilit kapanıyor'
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!

        Benzer Haberler

        Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor
        Hatay'da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbülleri temizleniyor
        Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da yapımı süren Hükümet Konağı'nı inceledi
        Hatay Valisi Masatlı, Samandağ'da yapımı süren Hükümet Konağı'nı inceledi
        Hatay'da depremzede 169 üreticiye tarımsal malzeme desteği verildi
        Hatay'da depremzede 169 üreticiye tarımsal malzeme desteği verildi
        Ortaokul öğrencisi geliştirdiği yazılımla kask kullanım oranını artırmayı a...
        Ortaokul öğrencisi geliştirdiği yazılımla kask kullanım oranını artırmayı a...
        Hatay'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Hatay'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Hatay Valisi Masatlı, Hassa'da yapımında sona yaklaşılan deprem konutlarını...
        Hatay Valisi Masatlı, Hassa'da yapımında sona yaklaşılan deprem konutlarını...