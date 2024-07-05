Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet denize düştü

Olay yerine ulaşan ekipler, U.H'nin aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu için kamyonetin uçurumdan denize düştüğünü belirledi.

Kapısuyu Mahallesi'nde bir aracın uçurumdan denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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