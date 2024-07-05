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        Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet denize düştü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet uçurumdan denize düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 00:26 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:26
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        Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet denize düştü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet uçurumdan denize düştü.

        Kapısuyu Mahallesi'nde bir aracın uçurumdan denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, U.H'nin aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu için kamyonetin uçurumdan denize düştüğünü belirledi.

        Araçta kimsenin olmadığının tespit eden ekipler, çalışmaların ardından kamyoneti bulunduğu yerden çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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