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        Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı

        Hatay'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:09
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        Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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        Hatay'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.K. ve "nitelikli yağma"dan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın kentte olduğunu belirledi.

        Ekiplerce yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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