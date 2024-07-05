Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.K. ve "nitelikli yağma"dan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın kentte olduğunu belirledi.

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