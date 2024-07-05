Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Hatay'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hatay'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan T.K. ve "nitelikli yağma"dan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın kentte olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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