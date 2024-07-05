Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin büfeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin büfeye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 31 ASH 136 plakalı otomobil, Çay Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye girdi.

        İş yerindeki dolapları sürükleyen otomobil, duvara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki bir kişi ile büfedeki 2 kişi yaralandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        E-5'i kilitleyen feci kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı
        Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı
        İskenderun'da köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik çalıştay dü...
        İskenderun'da köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik çalıştay dü...
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlandı
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Hatayspor'da sezonun ikinci yarısı için "yuvaya dönme" hedefi
        Hatayspor'da sezonun ikinci yarısı için "yuvaya dönme" hedefi
        Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet denize düştü
        Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet denize düştü