Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlanıyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:38 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kutlamalar kapsamında düzenlenen "Zafer Yürüyüşü", mehteran eşliğinde meşalelerle Ulucami Caddesi'nde başladı. Anıt Alanı'nda son bulan yürüyüşe katılanlara çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı bünyesindeki "Çelik Kanatlar"ın gösteri uçuşu, Anıt Alanı'nda toplanan kalabalık tarafından coşkuyla izlendi.

        Buradaki gösteri sonrasında, süvari birliklerinin İskenderun'a girişi canlandırıldı.

        Atatürk Bulvarı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Süvari birlik komutanı, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e Türk bayrağı ve şehrin temsili anahtarını teslim etti.

        Etkinlik alanında konuşan Dönmez, İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

        Dönmez'in konuşmasının ardından Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.

        Kutlama kapsamındaki etkinlikler 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Penaltılara gidiyoruz!
        Penaltılara gidiyoruz!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Bay bay Almanya!
        Bay bay Almanya!
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Buzdolabının motoru patladı!
        Buzdolabının motoru patladı!
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor

        Benzer Haberler

        İskenderun'da 'Gurur Günü' coşkusu
        İskenderun'da 'Gurur Günü' coşkusu
        Hatay'da kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi 4 kişi yaralandı
        Hatay'da kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi 4 kişi yaralandı
        Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı
        Hatayspor, Bamgboye'yi renklerine bağladı
        İskenderun'da köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik çalıştay dü...
        İskenderun'da köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik çalıştay dü...
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlandı
        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü yakalandı