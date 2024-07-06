İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlanıyor

Atatürk Bulvarı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Süvari birlik komutanı, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e Türk bayrağı ve şehrin temsili anahtarını teslim etti.

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