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        Hatay'da sağanak etkili oldu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:56
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        Hatay'da sağanak etkili oldu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah başlayan ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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