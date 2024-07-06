Samandağ'da erken yaşta evlilikle mücadele semineri düzenlendi
Samandağ Belediyesince erken yaşta evlilikle mücadele konusunda seminer gerçekleştirildi.
Samandağ Belediyesince erken yaşta evlilikle mücadele konusunda seminer gerçekleştirildi.
Samandağ Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde sosyal çalışmacılar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı.
Erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi için çeşitli bilgilerin aktarıldığı seminere belediye meclis üyeleri, şube müdürleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.