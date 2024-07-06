Hatay'da havalandırma borusunda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, havalandırma borusunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Modernevler Mahallesi'ndeki apartman sakinleri, havalandırma borusunda bir güvercinin mahsur kaldığını fark etti.
Kendi imkanlarıyla güvercini kurtaramayan apartman sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, havalandırma borusundaki güvercini kurtardı.
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