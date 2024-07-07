İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlanıyor

Konserden sonra vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı Atatürk Anıt Alanı'nda kurulan dev ekranda seyretti.

Şarkıcıların söyledikleri şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

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