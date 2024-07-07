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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:44
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        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırımtepe Mahallesi'nde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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