Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldırımtepe Mahallesi'nde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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