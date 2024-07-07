Bakan Kurum, Hatay'da koordinasyon toplantılarına katıldı

Bakan Kurum daha sonra Samandağ ve Kırıkhan kaymakamlıklarındaki koordinasyon toplantılarına katıldı.

Çıkışta vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sorun ve talepleri dinledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde koordinasyon toplantılarına katıldı.

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