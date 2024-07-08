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        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlanıyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 01:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:36
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        İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlanıyor
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Atatürk Anıt Alanı'nda, kutlamalar kapsamında Hatay Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği (HOŞYAD) tarafından şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

        Daha sonra alanda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan şarkıcı Nazlıcan Çekirge, Ali İnan ve Soydan Soydaş eserlerini seslendirdi.

        Şarkıcıların söyledikleri eserlere katılımcılar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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