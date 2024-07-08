İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü kutlanıyor

Şarkıcıların söyledikleri eserlere katılımcılar da eşlik etti.

Daha sonra alanda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan şarkıcı Nazlıcan Çekirge, Ali İnan ve Soydan Soydaş eserlerini seslendirdi.

Atatürk Anıt Alanı'nda, kutlamalar kapsamında Hatay Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği (HOŞYAD) tarafından şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

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