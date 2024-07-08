Hataylı depremzede öğrenciler roket projesiyle TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde öğrenciler, geliştirdikleri roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Payas'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016'da açılan PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi de bir süre faaliyetlerine ara verdi.

Farklı okullardan öğrencilerin eğitim aldığı merkezdeki öğrenciler de proje geliştirmeye, kaldıkları konteyner kentlerde devam etti.

Merkez bünyesinde 2022'de kurulan, 15 öğrencinin yer aldığı PayaSTEM PAIROC Rocketry Roket Takımı da çalışmalarını bu sürede bırakmadı.

Helikopter tasarımı, uçan araba, SİHA gibi 34 farklı konuda projeleri bulunan ve 2022'de düzenlenen TEKNOFEST’te "En İyi Takım Ruhu" ödülünü alan takım, tasarladıkları roketle ekimde Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te "alçak irtifa" kategorisinde birincilik hedefliyor.

- "Depremden sonra tekrar çalışmalara başladık"

PayaSTEM Yapay Zeka Merkezi Koordinatörü Cem Kağar, AA muhabirine, depremde faaliyetlerine 3 ay ara verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin yaşanan kötü sürece rağmen kaldıkları konteyner kentlerde proje geliştirmeye, çalışmaya devam ettiğini belirten Kağar, şöyle konuştu: