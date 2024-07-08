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        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:20
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        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İskenderun ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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