Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçesinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderun ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde çıkan bahçe yangını da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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