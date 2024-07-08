Hatay'da son kullanma tarihi geçmiş 960 ürün ele geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 960 ürün imha edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 960 ürün imha edildi.
Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçe genelinde gıda malzemesi satışı yapan marketleri denetledi.
Denetimlerde, bazı iş yerlerinde son kullanma tarihi geçmiş toplam 960 gıda ürünü tespit edildi.
Ekiplerce 5 markete cezai işlem uygulandı, el konulan tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
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