Hatay'da eve giren hırsız kendisini fark eden engelliyi bıçakla yaraladı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir eve giren hırsız, kendisini fark etmesi üzerine bıçakla yaraladığı zihinsel engellinin 7 bin lirasını gasbetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için şüpheli girdi.

Şüpheli, evde babasıyla yaşayan zihinsel engelliyi bıçakla yaraladı.

Engellinin üzerindeki 7 bin lirayı da gasbeden şüpheli daha sonra kaçtı.

Yaralanan engelli ise babası ve komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, T.G. olduğunu belirlediği şüpheliyi aynı mahallede yakaladı.