Arsuz'da 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nardüzü Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. ve A.Ç. hakkında işlem başlatıldı.
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