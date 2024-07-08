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        Arsuz'da 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:24
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        Arsuz'da 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nardüzü Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili A.A. ve A.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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