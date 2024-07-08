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        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:53
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        Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 konutlar yerinde kentsel dönüşüm alanında şantiyeyi ziyaret etti.

        Masatlı, alanda yapımı devam eden konutları inceledi.

        Alandaki örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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