Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 konutlar yerinde kentsel dönüşüm alanında şantiyeyi ziyaret etti.

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