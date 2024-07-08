Hatay Valisi Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 konutlar yerinde kentsel dönüşüm alanında şantiyeyi ziyaret etti.
Masatlı, alanda yapımı devam eden konutları inceledi.
Alandaki örnek daireyi de gezen Masatlı, yetkilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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