Reyhanlı'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Üçtepe Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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