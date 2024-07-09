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        Reyhanlı'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:52
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        Reyhanlı'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Üçtepe Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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