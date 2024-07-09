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        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil hasar aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:53
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        Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil hasar aldı.

        Antakya-İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkisinde, seyir halindeki yabancı plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, aracını durdurarak itfaiyeyi aradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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