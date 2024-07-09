Hatay'da seyir halindeki otomobil yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil hasar aldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil hasar aldı.
Antakya-İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkisinde, seyir halindeki yabancı plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracını durdurarak itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
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