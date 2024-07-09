Dörtyol'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Özerli Mahallesi'ndeki çivi fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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