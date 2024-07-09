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        Dörtyol'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:53
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        Dörtyol'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Özerli Mahallesi'ndeki çivi fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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