Hatay'da 236 kişi karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 236 kişi içtikleri kaynak suyundan rahatsızlandıkları şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 236 kişi içtikleri kaynak suyundan rahatsızlandıkları şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Tartarlı ve Işıklı mahallelerinde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen vatandaşlar, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Arsuz Devlet Hastanesine gitti.
Hastanede kontrolleri yapılan 236 kişiden 232'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hamile 2 kadın ve 2 çocuk ise hastanede gözetim altında tutuluyor.
Öte yandan, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kaynak suyundan numune aldı.
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