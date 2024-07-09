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        Hatay'da 236 kişi karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 236 kişi içtikleri kaynak suyundan rahatsızlandıkları şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:10
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        Hatay'da 236 kişi karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 236 kişi içtikleri kaynak suyundan rahatsızlandıkları şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Tartarlı ve Işıklı mahallelerinde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen vatandaşlar, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Arsuz Devlet Hastanesine gitti.

        Hastanede kontrolleri yapılan 236 kişiden 232'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Hamile 2 kadın ve 2 çocuk ise hastanede gözetim altında tutuluyor.

        Öte yandan, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kaynak suyundan numune aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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