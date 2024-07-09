Hatay'da 236 kişi karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

Hamile 2 kadın ve 2 çocuk ise hastanede gözetim altında tutuluyor.

Tartarlı ve Işıklı mahallelerinde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen vatandaşlar, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Arsuz Devlet Hastanesine gitti.

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