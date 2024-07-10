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        Hatay'da limandaki gemide çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana demirleyen bir gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 00:44 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:47
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        Hatay'da limandaki gemide çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana demirleyen bir gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki özel bir işletmeye ait limana demirleyen gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında, gemide hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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