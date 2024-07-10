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        Hatay'da aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:00
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        Hatay'da aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Gülten C. idaresindeki 31 ACM 852 plakalı otomobil, Mağaracık Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, yolun yaklaşık 3 metre altındaki Mağaracık Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki 3 kişi, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araç, çekiciyle bahçeden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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