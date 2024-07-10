Hatay'da aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gülten C. idaresindeki 31 ACM 852 plakalı otomobil, Mağaracık Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yolun yaklaşık 3 metre altındaki Mağaracık Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 3 kişi, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç, çekiciyle bahçeden çıkarıldı.
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