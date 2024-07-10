Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremde 88 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili 7 sanık hakim karşısında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:28 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremde 88 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili 7 sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar yapı denetim sorumlusu Gökhan T, statik proje müellifi Mehmet Y. ve müteahhit firma yetkilisi Midhat T. ile tutuksuz yargılanan yapı sahibi Akıl İ, müteahhit firma yetkilisi Bilal A, şantiye şefi Burak K, proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, yıkılan binanın enkazında yakınlarını kaybeden bazı müştekiler de hazır bulundu.

        Gökhan T. savunmasında, bir kusurunun bulunmadığını iddia ederek yıkılan binanın yapım aşamasında, projeye uygun olmadığı gerekçesiyle bir dönem mühürlendiğini ileri sürdü.

        Diğer sanıklardan Midhat T. ise bir dönem mühürlenen bina için belediyenin çorba evine 145 bin lira bağış yapıldığını ve mührün kaldırıldığını savunarak, "Benim bu işle alakam yok. Vicdanım rahat." dedi.

        Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Akıl İ'nin tutuklanmasına, Mehmet Y'nin ise tahliye edilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Davanın iddianamesinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremde 88 kişinin hayatını kaybettiği Elit Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da kıyı şeridinde temizlik yapıldı
        Hatay'da kıyı şeridinde temizlik yapıldı
        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da çıkan yangınlar söndürüldü
        Hatay'da aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yar...
        Hatay'da aile sağlığı merkezinin bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yar...
        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Hatay'da limandaki gemide çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da limandaki gemide çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da Kızılay Sosyal Butik yaraları sarmaya devam ediyor
        Hatay'da Kızılay Sosyal Butik yaraları sarmaya devam ediyor