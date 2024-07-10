Hatay'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.
Numune Evler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın dış cephe mantolamasını yapan yabancı uyruklu A.K. (34) ve Y.A. (37), 3. katta çalıştıkları sırada iskelenin halatının kopması sonucu beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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