Hatay'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Numune Evler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın dış cephe mantolamasını yapan yabancı uyruklu A.K. (34) ve Y.A. (37), 3. katta çalıştıkları sırada iskelenin halatının kopması sonucu beton zemine düştü.

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