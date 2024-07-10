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        Hatay'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:43 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:46
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        Hatay'da inşaat iskelesinden düşen 2 işçi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.

        Numune Evler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın dış cephe mantolamasını yapan yabancı uyruklu A.K. (34) ve Y.A. (37), 3. katta çalıştıkları sırada iskelenin halatının kopması sonucu beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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