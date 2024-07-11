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        Hasarlı müzeden dönüştürülen kütüphane, Hataylı kitapseverlerin uğrak yeri oldu

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde hasar gören müzenin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, bünyesindeki 65 binden fazla eserle kısa zamanda kitapseverlerin ve öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:30
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        Hasarlı müzeden dönüştürülen kütüphane, Hataylı kitapseverlerin uğrak yeri oldu
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde hasar gören müzenin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, bünyesindeki 65 binden fazla eserle kısa zamanda kitapseverlerin ve öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afette hasar gören merkez Antakya ilçesindeki Hatay Şehir Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin kararıyla yürütülen restorasyon çalışmasıyla kütüphaneye dönüştürüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 11 Haziran'da hizmete açılan 2 bin metrekarelik kütüphanede, süreli yayınlar bölümü, okuma ve araştırma salonları ile kafeterya yer alıyor.

        - Günlük ortalama 100 kişiyi ağırlıyor

        Raflarında 65 binden fazla kitap bulunan, 280 kişilik oturuma sahip Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, ziyaretçilerine araştırmalarında kullanmaları için internet ve bilgisayar imkanı da sunuyor.

        İlk ayında günlük ortalama 100 kişinin yararlandığı kütüphane, her gün 08.00-20.00 saatlerinde kitapseverleri ağırlıyor.

        Yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlık yapan öğrencilerin ilgi gösterdiği kütüphane, depremlerin yıkıma neden olduğu kentte kültürel ve sosyal yaşama da katkıda bulunuyor.

        - Sergilere de ev sahipliği yapacak

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin ardından kentte imar, eğitim, sağlık, ekonomi, kültür sanat başta olmak üzere çok sayıda alanda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Afetin kütüphanelere büyük oranda zarar verdiğini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

        "Müze kütüphanemize, bu toprakların yetiştirdiği, düşünce dünyamızın büyük ismi Cemil Meriç ismini vererek büyük anlam yüklemiş olduk. Kütüphanemizin sergi alanına sahip olması sayesinde birçok sergiye de ev sahipliği yaparak sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sağlayacağını ümit ediyoruz."

        Masatlı, bu tür hizmetlerin şehrin yeniden ayağa kalkmasında önemli adımlar olduğunu belirtti.

        - En fazla ilgi öğrencilerden

        17 yaşındaki Yasemin Ertan, gelecek yıl gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlandığı için her gün kütüphaneyi kullandığını ifade ederek, "Depremlerde birçok yer yıkıldığı için ders çalışma ortamımız kısıtlıydı. Burayı düzenli kullanıyoruz. Ortam sessiz ve müsait. Kaynaklara da rahatça ulaşabiliyorum." dedi.

        Lise 12. sınıf öğrencisi Ela Nur Yılmaz da kütüphanenin çarşı merkezinde olmasının faydasını gördüğünü anlattı.

        Kütüphanenin ders çalışması için uygun ortam sunduğunu vurgulayan Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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