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        Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:00
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        Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli 2 otomobili durdurdu.

        Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen S.C. ve A.T. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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