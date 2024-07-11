Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli 2 otomobili durdurdu.
Araçlarda bulunan Suriye uyruklu 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen S.C. ve A.T. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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