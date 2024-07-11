Hatay'da apartmanın bahçesine giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.
Saraykent Mahallesi'ndeki apartman sakinleri, bahçede yılan görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin yakaladığı yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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