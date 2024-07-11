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        Hatay'da inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:09
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        Hatay'da inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'de 3 katlı inşaatın çatısında kaynak işi yapan Aydın Güneş (48), dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güneş'in cenazesi otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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