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        Hatay'da ölümlü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Antakya'da hafriyat kamyonuyla elektrikli bisikletin karıştığı kazanın, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 22:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:20
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        Hatay'da ölümlü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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        Antakya'da hafriyat kamyonuyla elektrikli bisikletin karıştığı kazanın, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisiklet, 9 Temmuz'da Küçükdalyan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hüsamettin Harnupoğlu yaranırken, eşi Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmişti.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, tali yoldan ana yola girmeye çalışan hafriyat kamyonuyla elektrikli bisikletin çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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