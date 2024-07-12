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        Hatay'da aranan 4 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:17
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        Hatay'da aranan 4 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, hırsızlık suçundan aranan A.A. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı, 4 hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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