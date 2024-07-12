Hatay'da inşa edilen 117 köy tipi afet evi eylülde teslim edilecek

LALE KÖKLÜ - 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Hatay'ın Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı süren 117 köy tipi afet evinin eylülde teslim edilmesi planlanıyor.

Depremlerin etkilediği ilçede TOKİ marifetiyle yapılan afet konutlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda da köy evleri inşa ediliyor.

Bu kapsamda Karbeyaz Mahallesi'nde inşasına başlanan 117 köy evinin yapımı sürüyor. İnşa çalışmalarında yüzde 75 ilerleme kaydedilen evlerin eylül ayı ortasında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

- "Kırsal afet konutu sayımız toplam 11 bin 399" Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin kent merkezinde olduğu kadar kırsal mahallelerde de yıkıma yol açtığını söyledi. Bu anlamda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kırsal afet konutları olan köy evlerinin de yapımının hızla devam ettiğini bildiren Masatlı, şunları kaydetti: "Yeni ve güçlü bir Hatay için tüm kurumlarımızla sahadayız. Bugüne kadar ihalesi yapılan ve ihale sürecinde olan kırsal afet konutu sayımız toplam 11 bin 399'dur. İlaveten de yer seçim sürecimiz devam etmektedir ve 17 bin kalıcı kırsal konut yapımı da şu an itibarıyla planlanmıştır. Kırsal bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızın en kısa sürede kalıcı konutlarına geçmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 3 Şubat'ta ilimize teşriflerinde ve devamında yapılan kuralarda toplamda 958 bağımsız bölümün hak sahiplerini belirledik. Vatandaşlarımız evlerinde yaşamaya başladı."