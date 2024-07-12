Payas'ta çıkan trafo yangını söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Payas ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Kürtül Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir trafoda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
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