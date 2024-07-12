Belen'de LGS sonuçlarını değerlendirme toplantısı yapıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, öğrencilerin başarı ve gelişimleri için yapılması gerekenler ele alındı.

Öğrenciler için sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar yapılmasının da görüşüldüğünü toplantıya İlçe Milli Eğitim şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı.