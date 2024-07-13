Konteyneri atölyeye çeviren depremzede kadın el işi ürünlerle gelir elde ediyor

NAZAR DAĞLI - Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Gülhan Hüzmeli, eşi ve 3 çocuğuyla kaldığı konteynerde el işi ürünler yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 4 kişilik Hüzmeli ailesinin Subaşı Mahallesi'nde oturduğu ev, ağır hasar alarak yıkıldı.

Afetin ardından aile, kendi imkanlarıyla aldıkları konteynerde yaşamaya başladı.

Depremlerden önce terzilik yaparak aile bütçesine katkı sağlayan 40 yaşındaki Gülhan Hüzmeli, arkadaşından öğrendiği el işi sepet, çanta gibi ürünlerin yapımını yaşadığı konteynerde de sürdürdü.

Deprem psikolojinden uzaklaşmak isteyen Hüzmeli, kaldığı konteyneri atölyeye çevirdi.

Arkadaşının da desteğiyle dikiş makinesi alan ve daha çok el işi yapmaya başlayan Hüzmeli, ürünlerini kentteki pazarlarda satarak gelir elde ediyor.

- "Hedefim işimi büyütmek"

Gülhan Hüzmeli, AA muhabirine, çok sayıda yakınını kaybettiği depremlerin ardından zor bir süreç geçirdiğini anlattı.

Depremden önce terzilik yaparak aile bütçesine katkı sağladığını belirten Hüzmeli, afetin ardından yaptığı işle hem motive olduğunu hem de gelir elde etme şansı yakaladığını söyledi.